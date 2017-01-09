عقد في امريكا اجتماع شارك فيه مخرجو الافلام الخارجية المرشحة لنيل جوائز «غولدن غلوب» في دورته الرابعة والسبعين بحضور المخرج الايراني القدير أصغر فرهادي واربعة مخرجين اخرين للافلام التي تم ترشيحها لنيل هذه الجائزة.

والى جانب المخرج فرهادي فقد شارك في هذا الندوة السينمائية الذي يتولى تقديمها الصحفي والناقد السينمائي الهوليوودي «Sam Asi»، كل من «بول ورهوفن» مخرج فيلم «ايل» (فرنسا) و«بابلو لارايین» مخرج «نيرودا» (تشيلي) و«مارن اِيده» مخرج فيلم «توني ايردمان» (المانيا) و«هودا ينيامينا» مخرج «Divines»فرنسا.

وخلال هذه الندوة، طرح مقدم البرنامج، اسئلة حول الفيلم «البائع» للمخرج فرهادي الذي يتنافس مع الافلام الاربعة المذكورة لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي خلال حفل غولدن غلوب السينمائي.

يشار الى حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» التي تعد من أعرق المكافآت السينمائية الأميركية نظم مساء الأحد في بيفرلي هيلز (جنوب غرب الولايات المتحدة) في حضور كوكبة من النجوم، بمن فيهم المخرج فرهادي.