قال بجوهش جهرمي إنه وبسبب وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني فقد تم تأجيل البرامج الخاصة بـ(شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر.

وأشار إل‍ی ان الموعد القادم لإقامة هذه البرامج سوف يعلن عنها تباعاً.