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|رقم الخبر: 184572
|تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017
|الوقت: 15:15
|الاقسام: ثقافة وفن
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لوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام
تأجيل برامج (شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر
أعلن مساعد محافظ فارس للشؤون السياسية والأمنية والإجتماعية هادي بجوهش جهرمي تأجيل البرامج الخاصة بـ(شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر
قال بجوهش جهرمي إنه وبسبب وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني فقد تم تأجيل البرامج الخاصة بـ(شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر.
وأشار إلی ان الموعد القادم لإقامة هذه البرامج سوف يعلن عنها تباعاً.
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