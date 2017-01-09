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رقم الخبر: 184572 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:15 الاقسام: ثقافة وفن  
تأجيل برامج (شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر
لوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام

تأجيل برامج (شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر

أعلن مساعد محافظ فارس للشؤون السياسية والأمنية والإجتماعية هادي بجوهش جهرمي تأجيل البرامج الخاصة بـ(شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر

قال بجوهش جهرمي إنه وبسبب وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني فقد تم تأجيل البرامج الخاصة بـ(شيراز عاصمة شباب العالم الإسلامي) إلی إشعار آخر.

وأشار إل‍ی ان الموعد القادم لإقامة هذه البرامج سوف يعلن عنها تباعاً.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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