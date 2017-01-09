أعلن أمین مهرجان فجر الدولي الحادي عشر للشعر، محمد كاظم كاظمي بأن هذا المهرجان سوف یصدر خلال الایام القادمة دعوة عامة بهذا الصدد مشيرا الى وصول 2000 عمل أدبي الی أقسام المهرجان من شعر الكبار والاطفال بالاضافة الی إنتخاب كتاب للشعر الافغاني.

وأضاف كاظمي بأن هذا المهرجان وبالتعاون مع مؤسسة بیت الكتاب قام بجمع أكثر من 2000 عمل أدبي وصل الی المهرجان حیث جری تقییمها والبت فیها.

وأضاف كاظمي بأن هذا المهرجان یعمل فقط علی تقییم الاعمال التي صدرت خلال هذا العام وقال بأن هذا الموضوع سوف یزید من حالة المنافسة بین الشعراء حیث سیتم فیه دراسة الاعمال المرسلة من قبل كافة الشعراء.

وأوضح أمین مهرجان فجر الدولي الحادي عشر للشعر بأن لجنة التحكیم الخاصة بالمهرجان سوف تعلن عن فوز شاعر واحد في كل قسم من الاقسام المعلنة مثل شعر الكبار وشعر الاطفال وحول الشعر وأما سائر الشعراء فسیتم تعریفهم كمرشحین لنیل الجائزة.

وأضاف بأن ثلاثة محكمین سوف یعملون علی تقییم كل عمل یقدم الی كل قسم من هذه الاقسام الشعریة فیما سیضاف حكمین آخرین الی المرحلة النهائیة وقال بأنه سیتم تقییم هذه الاعمال بصورة شفافة لأن معیار هذا المهرجان هو القیمة الادبیة والفنیة للعمل.

كما أشار كاظمي الی انتخاب مدینة مشهد لإقامة مهرجان هذا العام في اوائل شهر مارس القادم فیما سیتم فیه دراسة الأعمال الشعریة الصادرة خلال السنوات العشر الاخیرة في افغانستان بغرض انتخاب عمل واحد كأفضل هذه الاعمال الامر الذي یشیر الی رغبة المهرجان في تطويره دولیاً.

كما أكد محمد كاظم كاظمي بأن الدوارت الأخیرة من مهرجان الفجر الدولي للشعر قد أكدت بأن كل الشعراء الذین یكتبون الشعر بالفارسیة سواء كانوا من إیران أو من سائر الدول بإمكانهم المشاركة في هذا المهرجان الامر الذي ظهر عبر مشاركة شعراء أفغان فیه خاصة إذا ما علمنا بفوز شعراء من هذا البلد بجائزة كتاب العام للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.