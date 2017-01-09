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رقم الخبر: 184566 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:02 الاقسام: اجتماعيات  
شريك في حياة المسنين يقلّل إصابتهم بالامراض

شريك في حياة المسنين يقلّل إصابتهم بالامراض

التقدم في السن يزيد من احتمال تعرض النساء والرجال على حد السواء لبعض الأمراض. إلا أن دراسة اسبانية أشارت إلى أن وجود شريك في حياة المسنين قد يقي من الإصابة ببعض من هذه الأمراض.

أظهرت دراسة في إسبانيا إن احتمال إصابة المسنات بكسور في الحوض أكثر بثلاث مرات من المسنين مشيرة إلى أن عوامل الإصابة تختلف بين النساء والرجال. وأشارت الدراسة إلى أن الأمية والاكتئاب يرفعان مخاطر الإصابة بكسر في الحوض بالنسبة إلى المسنات في حين أن التدخين والإعاقة يرفعان هذه النسبة لدى الذكور.

وأشار الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن خرف الشيخوخة لا يزيد من مخاطر الإصابة بكسور في الحوض لكن الزواج أو وجود علاقة مع شخص آخر يقلل النسبة لدى الرجال والنساء على حد سواء. وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 300 ألف أمريكي فوق 65 عاما يدخلون المستشفيات سنويا للعلاج من كسور في الحوض مشيرة إلى أن ثلاثة من كل أربع حالات هي لنساء.

وقادت فريق البحث الذي نشر في دورية «ماتوريتاس» الطبيبة إلينا لوبو من دائرة الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة سرقسطة في إسبانيا. وحللت لوبو وفريقها التاريخ الطبي والنفسي لأشخاص يتخطون 55 عاما في سرقسطة بلغ عددهم 4803 بينهم من عاني كسورا في الحوض.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل الأعمار في الدراسة 73 عاما. وأوردت أنه على مدى 16 عاما أصيبت حوالى ثمانية في المئة من النساء بكسر في الحوض مقارنة مع أقل من ثلاثة في المئة من الرجال. وبالنسبة إلى النساء في الدراسة فان الأمية زادت نسبة الكسور في الحوض حوالى 50 في المئة كما زادها الاكتئاب بنحو 44 في المئة.

في حين أن التدخين زاد النسبة لدى الرجال بمعدل الضعف ووصلت النسبة إلى ثلاثة أمثالها في حال وجود إعاقة. وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين يقيمون علاقة كانت نسبة الإصابة لديهم بكسور الحوض أقل 50 في المئة ممن يعيشون بمفردهم في حين بلغت النسبة 30 في المئة لدى النساء المتزوجات أو اللواتي يعشن مع شخص آخر.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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