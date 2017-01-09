حان الوقت الآن تطلب من مديرك بأن يسمح لك بأخذ غفوة في العمل، وإذا غضب من طلبك فأخبره أن هذا سيرفع كفاءتك في العمل، واطلب منه أيضا كوبا من القهوة.

إذ قالت الغرفة الألمانية للموظفين إن ‫أخذ غفوة في فترة الظهيرة خلال يوم العمل يساعد على رفع درجة التركيز في ‫فترة ما بعد الظهيرة، ومن ثم رفع مستوى الأداء.

‫وأوضحت الغرفة أن المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد ‫أقصى، محذرة من استمرار الغفوة لأطول من ذلك، وإلا سيدخل الموظف في ‫مرحلة النوم العميق وسيستيقظ بعدها متعبا وخاملا.

‫وللاستيقاظ بعد الغفوة بمنتهى النشاط والحيوية، يمكن احتساء فنجان قهوة ‫قبل أخذ الغفوة، لأن الكافيين لا يؤتي مفعوله إلا بعد مرور نصف ساعة من ‫احتسائه.