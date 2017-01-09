  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184565 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:01 الاقسام: اجتماعيات  
حان الوقت لتطلب من مديرك أخذ غفوة في العمل!

حان الوقت لتطلب من مديرك أخذ غفوة في العمل!

حان الوقت الآن تطلب من مديرك بأن يسمح لك بأخذ غفوة في العمل، وإذا غضب من طلبك فأخبره أن هذا سيرفع كفاءتك في العمل، واطلب منه أيضا كوبا من القهوة.

إذ قالت الغرفة الألمانية للموظفين إن ‫أخذ غفوة في فترة الظهيرة خلال يوم العمل يساعد على رفع درجة التركيز في ‫فترة ما بعد الظهيرة، ومن ثم رفع مستوى الأداء.

‫وأوضحت الغرفة أن المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد ‫أقصى، محذرة من استمرار الغفوة لأطول من ذلك، وإلا سيدخل الموظف في ‫مرحلة النوم العميق وسيستيقظ بعدها متعبا وخاملا.

‫وللاستيقاظ بعد الغفوة بمنتهى النشاط والحيوية، يمكن احتساء فنجان قهوة ‫قبل أخذ الغفوة، لأن الكافيين لا يؤتي مفعوله إلا بعد مرور نصف ساعة من ‫احتسائه.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0676 sec