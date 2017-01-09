استقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الانسانية في مناطق عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.

أشاد ماورير بالتزام القوات الأمنية بمعايير حقوق الانسان وحماية المدنيين في العمليات العسكرية الرامية لتحرير الموصل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل، اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير»، وأضاف المكتب،: أنه «جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الانسانية في مناطق عمليات الموصل، حيث اشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتزام القوات العراقية بمعايير حقوق الانسان وحماية المدنيين والمستوى العالي الذي تبديه الحكومة في هذا المجال».

وأشار المكتب إلى أنه «تم التطرق لتنسيق للجهود لما بعد انتهاء تحرير الموصل واهمية دعم العراق ومؤسساته الصحية».

وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة «داعش»، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر لتحرير نينوى في (17 تشرين الأول 2016).