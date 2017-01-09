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|رقم الخبر: 184563
|تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017
|الوقت: 15:01
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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المواقف البيئية للراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني
الوفاق- خاص / كانت القضايا البيئة موضع اهتمام بالغ عند الراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني وارتأى الفريق الاجتماعي بصحيفة الوفاق عرض بعض مواقفه واقواله في هذا المجال :
-تشكيل لجنة متخصصة في الشؤون البيئية في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
- توجيه السياسات العامة في مختلف مناطق ايران لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
من اقواله بشأن البيئة
-انا سعيد بالسياسات العامة الجدية المتخذة بالبلاد بشأن البيئة.
-ينبغي متابعة جميع السياسات العامة في مختلف القطاعات المهتمة بالبيئة.
-الاعتدال في التعامل مع البيئة من شأنه الحد من الكوارث البيئية.
المخاطر البيئية ليست أقل من الإرهاب
من اقوال الراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني المأثورة بشأن البيئة: للأسف ان تدمير البيئة والموارد الطبيعية ليست أقل من الإرهاب وتهديد الموارد البيئية تهديد لكل البشر، العالم يسير نحو تدمير البيئة بصورة تدريجية وهذا في الواقع اخطر من الإرهاب.
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