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رقم الخبر: 184563 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
المواقف البيئية للراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني

المواقف البيئية للراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني

الوفاق- خاص / كانت القضايا البيئة موضع اهتمام بالغ عند الراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني وارتأى الفريق الاجتماعي بصحيفة الوفاق عرض بعض مواقفه واقواله في هذا المجال :

-تشكيل لجنة متخصصة في الشؤون البيئية في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

- توجيه السياسات العامة في مختلف مناطق ايران لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

من اقواله بشأن البيئة

 -انا سعيد بالسياسات العامة الجدية المتخذة بالبلاد بشأن البيئة.

 -ينبغي متابعة جميع السياسات العامة في مختلف القطاعات المهتمة بالبيئة.

 -الاعتدال في التعامل مع البيئة من شأنه الحد من الكوارث البيئية.

  المخاطر البيئية ليست أقل من الإرهاب

من اقوال الراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني المأثورة بشأن البيئة: للأسف ان تدمير البيئة والموارد الطبيعية ليست أقل من الإرهاب وتهديد الموارد البيئية تهديد لكل البشر، العالم يسير نحو تدمير البيئة بصورة تدريجية وهذا في الواقع اخطر من الإرهاب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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