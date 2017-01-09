الوفاق- خاص / كانت القضايا البيئة موضع اهتمام بالغ عند الراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني وارتأى الفريق الاجتماعي بصحيفة الوفاق عرض بعض مواقفه واقواله في هذا المجال :

-تشكيل لجنة متخصصة في الشؤون البيئية في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

- توجيه السياسات العامة في مختلف مناطق ايران لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

من اقواله بشأن البيئة

-انا سعيد بالسياسات العامة الجدية المتخذة بالبلاد بشأن البيئة.

-ينبغي متابعة جميع السياسات العامة في مختلف القطاعات المهتمة بالبيئة.

-الاعتدال في التعامل مع البيئة من شأنه الحد من الكوارث البيئية.

المخاطر البيئية ليست أقل من الإرهاب

من اقوال الراحل آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني المأثورة بشأن البيئة: للأسف ان تدمير البيئة والموارد الطبيعية ليست أقل من الإرهاب وتهديد الموارد البيئية تهديد لكل البشر، العالم يسير نحو تدمير البيئة بصورة تدريجية وهذا في الواقع اخطر من الإرهاب.