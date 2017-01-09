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رقم الخبر: 184562 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 14:56 الاقسام: دوليات  
إلغاء 1100 رحلة جوية في مطارات اسطنبول

إلغاء 1100 رحلة جوية في مطارات اسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية الوطنية التركية "توركيش ايرلاينس"، اليوم الإثنين، إلغاء 378 رحلة داخلية ودولية في مطار "أتاتورك" ومطار "صبيحة كوكجن" في إسطنبول بسبب تساقط الثلوج الكثيف.

وتتساقط الثلوج على إسطنبول لليوم الثالث على التوالي، وبذلك يصل عدد رحلات الطيران التي ألغيت إلى حوالي 1100 رحلة في مطارات المدينة. كما أدت كمية الثلوج المتساقطة، وتراكمها إلى توقف الحركة المرورية في المدن التركية الكبيرة.

وتسببت كمية الثلوج الكبيرة التي تشهدها البلاد بالعديد من الحوادث، ولم تعلن السلطات بشكل رسمي عدد ضحايا موجة الطقس الشديدة التي تضرب تركيا خلال هذه الأيام، كونها الأشد خلال الأعوام الماضية، واعلنت السلطات إغلاق مضيق البوسفور أمام النقل البحري.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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