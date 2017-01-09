اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشترك الشاملة بين ايران و5+1، يلتئم غدا الثلاثاء في فندق 'باليه كوبورغ' بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويعقد هذا الاجتماع على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، ويتولى عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية رئاسة الوفد الايراني، فيما تمثل هيلغا اشميت، فدريكا موغريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

ويعقد هذا الاجتماع لبحث مسار تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة، ومتابعة رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى فدريكا موغريني مسؤولة التنسيق في اللجنة المشتركة، في 16ديسمبر 2016.

ومن المقرر ان يعقد الوفدان الايراني والامريكي اجتماعا ثنائيا قبل اجتماع اللجنة المشتركة .

وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان مساعد وزير الخارجية الامريكي توماس شانون سيتوجه اليوم الى فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشترك الشاملة بين ممثلي ايران ومجموعة 5+1 .

وكان وزير الخارجية الايراني قد بعث رسالة رسمية الى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي لفت من خلالها الى تكرار اميركا لإنتهاكاتها واهمالها في تنفيذ تعهداتها، داعيا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، والتي تتولى أيضا مسؤولية التنسيق في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الى اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع للجنة المشتركة وأيضا فريق العمل المتخصص بالحظر في اللجنة من اجل متابعة وبحث الاجراء الاميركي الاخير.