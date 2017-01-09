وفي برقية وجهها آملي لاريجاني بهذه المناسبة اعرب فيها عن اسفه لوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني، ووصفه بالمناضل لسنين عديدة قبل انتصار الثورة الاسلامية واحد اكثر الشخصيات تأثيرا الى جانب الامام الخميني (رض) وقائد الثورة وتقلد مناصب عديدة بعد انتصارها.

وعزى امام العصر والزمان (عج) وقائد الثورة وذوي الفقيد بوفاة هذا الناصر الوفي للامام الراحل (رض) وقائد الثورة وابتهل الى المولى جل وعلا ان يمن على الفقيد بالمغفرة والصبر والاجر لاسرته وذويه.