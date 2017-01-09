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رقم الخبر: 184539 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 11:20 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية الايرانية يعزّي بوفاة آية الله رفسنجاني

رئيس السلطة القضائية الايرانية يعزّي بوفاة آية الله رفسنجاني

عزى رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وفي برقية وجهها آملي لاريجاني بهذه المناسبة اعرب فيها عن اسفه لوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني، ووصفه بالمناضل لسنين عديدة قبل انتصار الثورة الاسلامية واحد اكثر الشخصيات تأثيرا الى جانب الامام الخميني (رض) وقائد الثورة وتقلد مناصب عديدة بعد انتصارها.

وعزى امام العصر والزمان (عج) وقائد الثورة وذوي الفقيد بوفاة هذا الناصر الوفي للامام الراحل (رض) وقائد الثورة وابتهل الى المولى جل وعلا ان يمن على الفقيد بالمغفرة والصبر والاجر لاسرته وذويه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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