بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 'الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان' برقية تعزية إلى الرئيس الايراني حسن روحاني معربا فيها عن تعازيه بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني (رض).

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد عزى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، و ولي عهده 'محمد بن زايد آل نهيان' الرئيس روحاني في وفاة اية الله هاشمي رفسنجاني.

و أضاف المصدر نفسه، أن نائب رئيس الامارات العربية المتحدة، حاكم دبي 'الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم' ابرق الى الرئيس الايراني معزيا اياه بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اية الله هاشمي رفسنجاني (رحمه الله).