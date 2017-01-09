وقال ظريف، في برقية وجهها يوم الاحد بهذه المناسبة، ان الرحيل المفاجئ والمؤلم لآية الله هاشمي رفسنجاني العالم الكبير والمفكر الفذ والمجاهد المكافح والناصر القديم للامام الخميني (رض) وقائد الثورة الاسلامية والذي قضى عمره المبارك في خدمة اهداف الثورة الاسلامية الايرانية يبعث على الاسف والاسى العميق لي وجميع الكوادر في وزارة الخارجية الايرانية.

واضاف، ان هذا الناصر الوفي للثورة والشعب اضطلع بمسؤوليات حساسة ومهمة في جميع مراحل الثورة وبذل مساع كبيرة في توجيه مسيرة تقدم ايران وترسيخ اركان الثورة وكان يمتاز بنظراته العميقة.

وتابع: ان الفقيد فضلا عن اهتماماته وآرائه الحصيفة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد فقد ادى دورا مؤثرا على صعيد السياسات الخارجية المعقدة والصعبة لاجتياز البلاد من المنعطفات والعقبات في مختلف المراحل.

واعتبر ان التاريخ المعاصر في ايران والعالم سيخلد ذكرى آية الله هاشمي رفسنجاني ولاشك ان الشعب الايراني العظيم يشيد بمساعي هذه الشخصية الكبيرة.



