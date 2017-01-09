وفي برقية وجهها جوادي آملي اليوم الاثنين عزى فيها امام العصر والزمان وقائد الثورة الاسلامية واسرة الفقيد برحيل ركن من اركان الثورة الاسلامية وناصرا وفيا وصالحا للامام الراحل (رض) وامينا للامة.

واعتبر ان افضل مواساة في هذه المصيبة الوطنية والحدث المؤلم يتمثل بصون النظام الاسلامي وتعزيز الاركان والتحرك في نهج قائد الثورة.

