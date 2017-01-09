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|رقم الخبر: 184536
|تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017
|الوقت: 11:01
|الاقسام: محليات
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المرجع الديني جوادي آملي: هاشمي رفسنجاني كان ناصرا وفيا للامام الراحل
عزّى المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني وعدّه من الأنصار الاوفياء للامام الراحل.
وفي برقية وجهها جوادي آملي اليوم الاثنين عزى فيها امام العصر والزمان وقائد الثورة الاسلامية واسرة الفقيد برحيل ركن من اركان الثورة الاسلامية وناصرا وفيا وصالحا للامام الراحل (رض) وامينا للامة.
واعتبر ان افضل مواساة في هذه المصيبة الوطنية والحدث المؤلم يتمثل بصون النظام الاسلامي وتعزيز الاركان والتحرك في نهج قائد الثورة.
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