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رقم الخبر: 184535 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 11:01 الاقسام: محليات  
الرئيس العراقي ينعي اية الله رفسنجاني

الرئيس العراقي ينعي اية الله رفسنجاني

عزّى رئيس العراق، فؤاد معصوم، يوم امس، برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران آية الله هاشمي رفسنجاني.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعث يوم امس الأحد، رسالة تعزية إلى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بوفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الرئيس الأسبق المغفور له الشيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني".
كما عزى رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة اية الله هاشمي رفسنجاني.
وتوفي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني مساء يوم الاحد 08/01/2017، اثر أزمة قلبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ التقريب
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