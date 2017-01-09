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رقم الخبر: 184532 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 10:44 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بدء مراسم وداع جثمان آية الله هاشمي رفسنجاني في حسينية جماران

بدء مراسم وداع جثمان آية الله هاشمي رفسنجاني في حسينية جماران

بدأت مراسم وداع جثمان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله علي أكبر هاشمي رفسنجاني صباح اليوم الاثنين في حسينية جماران شمالي العاصمة طهران.

وتجري هذه المراسم بحضور أبناء وأسرة الفقيد آية الله هاشمي رفسنجاني وبمشاركة كبار المسؤولين الايرانيين وحشود من أهالي طهران.

ولبى آية الله هاشمي رفسنجاني نداء ربه عن عمر يناهز 82 عاما مساء امس الاحد إثر تعرضه لنوبة قلبية.

واعلنت الحكومة الايرانية الحداد لثلاثة أيام تبدأ من اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء بعد وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

 

وداع جثمان رفسنجانيوداع جثمان رفسنجاني
وداع جثمان رفسنجانيوداع جثمان رفسنجاني
وداع جثمان رفسنجانيوداع جثمان رفسنجاني
وداع جثمان رفسنجانيوداع جثمان رفسنجاني
وداع جثمان رفسنجانيوداع جثمان رفسنجاني
وداع جثمان رفسنجانيوداع جثمان رفسنجاني
وداع جثمان رفسنجانيوداع جثمان رفسنجاني
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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