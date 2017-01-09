وصف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، الفقيد الراحل آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، بأنه كان شخصية فذة في الثورة والسياسة.

وأصدر الرئيس حسن روحاني، بيانا في صفحته الشخصية على موقع تويتر، أبّن فيه وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، آية الله هاشمي رفسنجاني.

وكتب روحاني في بيانه: لقد عرجت الى السماء روح صاحب الشخصية الفذة في الثورة والسياسة ومظهر الصبر والاستقامة.