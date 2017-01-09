توفي آية الله الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني مساء اليوم الأحد عن عمر ناهز 83 عاماً إثر تعرضه لنوبة قلبية نقل على اثرها الى مستشفى شهداء تجريش في العاصمة طهران.

وبعد عمل دؤوب ونضال مستمر توقفت محطة حياة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.

* آية الله هاشمي رفسنجاني في سطور

ولد آية الله الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني يوم 25 أغسطس 1934، في قرية بهرمان وهي من ضواحي مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وبدأ آية الله هاشمي رفسنجاني دراسته في مدرسة دينية محلية، ثم غادر قريته في سن الرابعة عشر لمتابعة تعليمه الديني في مدينة قم المقدسة. فأكمل تعليمه في حوزة قم على يد علماء كبار، مثل آية الله حسين البروجردي، والامام الراحل آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، وآية الله شهاب الدين المرعشي النجفي (ره)، وآية الله محمد حسين الطباطبائي (ره).

بدأ آية الله هاشمي رفسنجاني نشاطه السياسي بشكل جاد منذ 1961، وقد سار على نهج استاذه الامام الخميني(ره) وأصبح أحد أنصاره المقربين. ثم تولى إدارة القوى المؤيدة للإمام الخميني في إيران. واعتقل من قبل جهاز الاستخبارات التابع للنظام البهلوي 'سافاك' بسبب نشاطه السياسي 7 مرات وقضى خلالها 4 سنوات و 5 اشهر في السجن.

تولى آية الله هاشمي رفسنجاني منصب رئيس البرلمان بين عامي 1980 و1989. وفي آخر أعوام الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت عام 1988، عينه الامام الخميني(ره) قائما بأعمال قائد القوات المسلحة.

كما انتخب رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران لدورتين رئاسيتين متتاليتين (من 3 آب سنة 1989م إلى 2 آب 1997م).

وكذلك، اختير رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام وعضوا لمجلس خبراء القيادة في ايران.

وفي هذه المناسبة الأليمة أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام في كافة أنحاء البلاد.

وسيوارى الجثمان الطاهر للشيخ هاشمي رفسنجاني يوم الثلاثاء.