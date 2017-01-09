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رقم الخبر: 184525 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 19:30 الاقسام: عربيات  
الصومال: مقتل 7 في انفجارين داخل مطعم بمقديشو

الصومال: مقتل 7 في انفجارين داخل مطعم بمقديشو

أسفر تفجير مزدوج تم تنفيذه عند مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء السبت، عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة، محمد ضاهر إن "من بين قتلى الانفجار أربعة من الجنود الحكوميين وثلاثة مدنيين".

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار الذي شهده مطعم "وايابي" بضاحية هودان في العاصمة مقديشو.

وقالت الحركة في رسالة بثتها عبر إذاعة الأندلس التابعة لها إنها "قتلت عشرة جنود حكوميين". وتعطي الحركة دائماً أعداداً للضحايا أكبر مما تدلي بها الحكومة.

وتخوض الحركة صراعاً من أجل السيادة على الصومال وتشن خلاله دائماً هجمات دامية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو ـ وكالات
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