انطلقت مسيرة شعبية مستقلة عن الأحزاب الأحد، دعت إليها جمعية "أحنا توانسة" و "ائتلاف جمعيات المجتمع المدني" تندد بعودة الإرهابيين من بؤر التوتر وانطلقت المسيرة وسط حضور أمني مكثف من أمام نصب العلامة ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقالت صحيفة تونس الخضراء إن المتظاهرين طالبوا بمنع الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم كما، رفع المتظاهرون صورا للشهداء من أمنيين وجنود الذين طالتهم يد الغدر الإرهابية في تونس وصورا للخراب الذي حصل في سوريا وصورا للمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي هولاند معتبرينهم راعين للإرهابيين.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قال في تصريحات منذ أيام أن عدد الإرهابيين التونسيين المنتسبين إلى جماعات إرهابية في سوريا وليبيا والعراق يقدر بـ"2926" إرهابيا، لافتا إلى أن تونس تعرف كل كبيرة وصغيرة عن عدد التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر للقتال ضمن مجموعات إرهابية.