  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184524 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: عربيات  
تجدد المظاهرات في تونس بسبب عودة الإرهابيين من بؤر التوتر

تجدد المظاهرات في تونس بسبب عودة الإرهابيين من بؤر التوتر

انطلقت مسيرة شعبية مستقلة عن الأحزاب الأحد، دعت إليها جمعية "أحنا توانسة" و "ائتلاف جمعيات المجتمع المدني" تندد بعودة الإرهابيين من بؤر التوتر وانطلقت المسيرة وسط حضور أمني مكثف من أمام نصب العلامة ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقالت صحيفة تونس الخضراء إن المتظاهرين طالبوا بمنع الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم كما، رفع المتظاهرون صورا للشهداء من أمنيين وجنود الذين طالتهم يد الغدر الإرهابية في تونس وصورا للخراب الذي حصل في سوريا وصورا للمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي هولاند معتبرينهم راعين للإرهابيين.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قال في تصريحات منذ أيام أن عدد الإرهابيين التونسيين المنتسبين إلى جماعات إرهابية في سوريا وليبيا والعراق يقدر بـ"2926" إرهابيا، لافتا إلى أن تونس تعرف كل كبيرة وصغيرة عن عدد التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر للقتال ضمن مجموعات إرهابية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3163 sec