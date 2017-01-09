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رقم الخبر: 184523 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 19:21 الاقسام: عربيات  
الجيش الجزائري يدمر 20 مخبأ للإرهابيين بولاية "عين الدفلي"

الجيش الجزائري يدمر 20 مخبأ للإرهابيين بولاية "عين الدفلي"

دمرت قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعا و3 قنابل تقليدية الصنع بولاية "عين الدفلي" الواقعة على بعد 150 كيلومترا غرب الجزائر العاصمة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان الأحد، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات للجيش الوطني 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعا و3 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلي (الناحية العسكرية الأولى).

وفي سياق مكافحة الجريمة المنظمة، ذكر البيان أن قوات للجيش الوطني ضبطت 11 مهربا و3 مركبات رباعية الدفع، ومعدات تفجير و5 أجهزة كشف عن المعادن بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة).

وأوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش ضبطت أيضا 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بولايات ورقلة (الناحية العسكرية الرابعة) وتلمسان وجليزان (الناحية العسكرية الثانية).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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