أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت، على أهمية تعديل الاتفاق السياسي الذي جرى برعاية الأمم المتحدة «بما يتفق مع مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها».

وأضاف صالح، أن مجلس النواب متمسك بالإتفاق السياسي من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

واختتم، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح زيارته إلى تونس التي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها عددًا من المسؤولين المعنيين بالأزمة الليبية.

وخلال الزيارة التقى صالح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا سعد صلاح الدين الجمالي.

وتركزت الزيارة على سبل حل الأزمة الليبية وإيجاد مخرج للانسداد في الاتفاق السياسي بوضعه الحالي ومحاولة الوصول إلى وفاق بين جميع الأطراف الليبية.