* شهداء في غارات للعدوان استهدفت تجمعاً لمدنيين حول بئر ماء في المخا

مدفعية الجيش واللجان تستهدف عدداً من مواقع المرتزقة في الجوف

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم الأحد، إثر تدمير عدد من آلياتهم العسكرية واستهداف تجمعاته لهم في منطقة كهبوب ومنطقة الحريقية قرب باب المندب.

وأكد مصدر عسكري يمني تدمير مدرعتين تابعتين للمرتزقة في منطقة كهبوب ومصرع طاقمها، بالإضافة إلى إحراق آلية ثالثة باستهداف تجمعات المرتزقة غرب كهبوب.

وفي منطقة الحريقية بمديرية ذباب جوب غرب تعز، تم تدمير آليتين وجرافة عسكرية في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاً للمرتزقة العدوان في المنطقة.

الجدير بالذكر أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنت السبت، من كسر زحفين واسعين للمرتزقة باتجاه منطقتي ذباب وكهبوب قرب باب المندب، لقي خلالها المدعو عمر الصبيحي مصرعه، والمعين من قبل الغزاة قائداً للواء الثالث حزم، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 15 آلية عسكرية.

هذا ويواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية إلحاق الهزائم بمرتزقة العدوان في مختلف الجبهات، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ففي تعز تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تطهير عدد من المواقع في منطقتي الأحكوم وجبل حبشي.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية طهرا موقعين لمرتزقة العدوان في جبل العنين في مديرية جبل حبشي وقتلا عددا من المرتزقة الذين كانوا يحاولون التمركز فيها، كما تمكنا من تطهير 3 مواقع في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان.

إلى ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في قرية الرحة ومنطقة المضابي في مديرية مقبنة.

فيما استهدفا بالمدفعية معسكر الحناني بمديرية مقبنة وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، واستهدفا أيضاً تجمعات للمرتزقة في قرية الصيار بمنطقة الصلو.

وفي لحج تم تدمير مدرعتين تابعتين لمرتزقة العدوان في كهبوب ومصرع طاقمهما، كما تمكن الجيش واللجان من إحراق آلية في قصف صاروخي للجيش واللجان استهدف تجمعات للمرتزقة غرب كهبوب.

وفي شبوة لقي عدد من المرتزقة مصارعهم وجرح آخرون وتم إعطاب طقم عسكري في قصف بالمدفعية على المنعطف بعسيلان.

أما في الجوف فقد قصف الجيش واللجان بالصواريخ مواقع المرتزقة أسفل العقبة ووادي هراب بمديرية خب والشعف.

وفي عمران تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة في المدينة.

وواصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية الأحد عملياتهم العسكرية ودك مواقع العدو السعودي في جيزان.

ووفقا لمصدر عسكري، فقد استهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان موقع المستحدث الجديد في الغاوية بعدد من قذائف الهاون، كما استهدفت موقعا عسكريا في البيت الأصفر في الغاوية.

ولفت المصدر إلى أنه شوهد اشتعال النيران في الموقع إثر القصف الذي استهدفه.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد استهدفا بقصف مدفعي السبت موقع الشبكة بجيزان بعدد من القذائف.

كما دكّت القوة والمدفعية والصاروخية الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، مواقع مرتزقة العدوان بمديرية خب والشعف في الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة أسفل العقبة وودي هراب بمديرية خب والشعف، بعدد من قذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة.

يشار إلى أن أبطال الجيش واللجان أمنوا، السبت، منطقة الجرعوب في محافظة الجوف، وتم أسر عدد من مرتزقة العدوان واغتنام 4 آليات عسكرية خلال العملية.

وفي غضون ذلك استشهد وأصيب عدد من المدنيين الأحد في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية المخا الساحلية غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر محلي لـــ"المسيرة نت" باستشهاد أربعة مدنيين في غارات لطيران العدوان استهدفت تجمعاً للمدنيين حول بئر ماء في مديرية المخا.

وكان طيران العدوان قد شن منذ صباح الأحد ما لايقل عن 6 غارات على المديرية.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان بصورة يومية بحق المدنيين في اليمن وسط صمت وتواطؤ عربي ودولي.

* اجتماع عدد من وزراء حكومة الإنقاذ مع السلطة المحلية بصنعاء

من جانب آخر عقدت وزارة الإدارة المحلية الأحد اجتماعا استثنائيا مع وزيري المالية والشؤون القانونية ومحافظ محافظة صنعاء وأعضاء السلطة المحلية.

وتطرق المجتمعون إلى كيفية تطبيق برنامج حكومة الإنقاذ الوطني وفي مقدمته العناية بتحصيل الإيرادات وتوجيهها التوجيه السليم، مشددين على أن تكون أولوية أعمالهم لدعم الجبهات.

كما ناقشوا آلية جبي الإيرادات بصورة قانونية مستعرضين أبرز الصعوبات التي تعتري هذه الآلية بصورة تفضي إلى إيجاد حلول تمكن الحكومة من العمل بما هو متاح لها من هذه الإيرادات.

وأعطيت الأولوية في الاجتماع للجانب الحربي وكيفية توفير الدعم ومساندة المقاتلين وتعزيز الجبهة الداخلية عبر توفير ما يمكن توفيره من مرتبات للموظفين في المؤسستين المدنية والعسكرية.