بغداد/نافع الكعبي - حققت القوات العراقية، مدعومة بغطاء جوي كثيف، ليوم الأحد، تقدما جديدا على حساب عناصر داعش، ما يدل على قرب إعلان السيطرة على الساحل الأيسر للمدينة بشكل كامل، ما يمثل 50% من مجمل مساحة الموصل.

فيما فتحت زيارة رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم الى بغداد الباب أمام عودة التقارب بين البلدين، خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، التوصل إلى اتفاق بشأن سحب القوات التركية من معسكر بعشيقة شمال الموصل.

في وقت، استهدفت عجلة مفخخة منطقة جميلة التجارية، شرقي العاصمة بغداد، أوقعت عدداً من الشهداء والجرحى.

وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى في حديث صحافي: إن القطعات العراقية تحرّكت، منذ الصباح الباكر، نحو أهدافها المرسومة في محاور القتال، محاولة استغلال فرصة تراجع داعش، الأحد، لتحقيق مكاسب جديدة في المعركة، مبينا أنّ قوات مكافحة الإرهاب في المحور الشرقي تحركت للسيطرة على ما تبقّى من أجزاء حي الرفاق، لفرض سيطرتها الكاملة والتحرّك نحو مناطق أخرى.

وأضاف الضابط: إن القوات العراقية تقدمت أيضاً من المحور الشرقي باتجاه الشمالي، لتأمين المناطق والطرق التي سيطرت عليها بالأمس، مبينا أنّها واجهت عددا من عناصر داعش وتمكّنت من قتلهم، بينما فرّ الآخرون.

وأكد أن معارك عنيفة وقعت بين أزقة وأحياء المدينة.

وفي المحور الجنوبي الشرقي، شنّت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي، هجمات على ما تبقى من أجزاء مناطق أحياء السلام ودوميز وسومر، وأكد المصدر أنّ القوات تسعى إلى تطهير تلك المناطق بالكامل، وستواصل التقدم حسب الخطة الموضوعة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ القطعات العراقية تتحرّك بغطاء جوي كثيف من قبل طيران التحالف الدولي، الذي يفتح الطريق أمامها ويقصف دفاعات وتجمعات التنظيم، كما يرصد أي تحرّك له ويحبطه، مبينا أنّ القوات العراقية تحاول استثمار زخم التقدّم الأخير، وإحراز تقدّم جديد، وقد اقتربت من فرض سيطرتها الكاملة على الساحل الأيسر للموصل.

ولم يقتصر قصف طيران التحالف الدولي على المحور الشرقي للموصل، إذ تعدّاه إلى الغربي، مستهدفا تجمّعا للتنظيم ليوقع أكثر من 26 قتيلا وجريحا بينهم عدد من القادة.

وبحسب مصدر محلّي، فإنّ عناصر داعش كانوا داخل مدرسة في منطقة وادي العرين غربي الموصل، وأسفر القصف عن قتل وإصابة أغلب العناصر، فضلا عن إحراق عدد من العجلات التابعة لهم.

* تحرير عدد من الإيزيديات شرقي الموصل

من جهته، أعلن عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، عن تحرير قوات مشتركة عدداً من المختطفات الايزيديات شرق مدينة الموصل.

وقال العبار في حديث صحافي: إن قوات مشتركة تمكنت من تحرير عدد من الايزيديات المختطفات من داعش في حي الميثاق والوحدة شرق محافظة نينوى.

وأضاف العبار: إن القوات الأمنية تسعى بشكل كبير لتحرير الايزيديات من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وهذا الملف الانساني هو مكمل لانتصارات القوات المشتركة في الساحل الايسر.

وقد حققت القوات العراقية السبت، مكاسب جديدة على الأرض مكنتها من الوصول إلى مناطق تبعد مئات الأمتار عن نهر دجلة، بعد اقتحام القوات العراقية حي الفرقان القريب من النهر الذي يشطر المدينة إلى جزأين. وقال قائد الحملة العسكرية على الموصل، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله: إن القوات المشتركة تمكنت من اقتحام حي الفرقان جنوب شرقي الموصل ضمن الساحل الأيسر للمدينة، موضحاً أنه تمت السيطرة أيضاً على كلية الطب ومستشفى السلام ضمن المنطقة.

وأضاف الفريق الركن يارالله: إن عصابات داعش الارهابية اقدمت، على تفجير الجسر الرابع في الموصل.

واضاف يارالله: إن ذلك جاء بعد تقدم قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب وتحرير حي الأطباء الاول والثاني والتقدم باتجاه الجسر حيث تمت السيطرة على التقاطع المؤدي اليه.

وأكدت مصادر عسكرية عراقية أن معارك تدور في أحياء الفرقان والمزارع وعلى مشارف حي الضباط، ضمن ما يعرف بمنطقة الجسر الرابع، بدعم مروحيات (الأباتشي) وطائرات (أف 16). وبهذا تكون القوات العراقية المشتركة قد وصلت إلى نقطة تقل عن مسافة 300 متر فقط عن ضفة نهر دجلة، و600 متر عن الجسر الرابع وهو أحد الجسور الخمسة على دجلة والتي كانت تربط جانبي الموصل قبل أن تدمرها طائرات التحالف الدولي خلال الأسابيع الماضية. وقال العقيد أحمد الجبوري من قيادة عمليات نينوى: مع استعادة الحي، تم عزل عناصر داعش في الأحياء الجنوبية الشرقية مثل دوميز وفلسطين وهو ما سيسهل مهمة القضاء عليهم في الأيام المقبلة.

* شهداء وجرحى بتفجير إرهابي شرقي بغداد

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن إرتفاع حصيلة تفجير سوق جميلة شرقي العاصمة، إلى 22 شهيداً وجريحا.

وقالت القيادة في بيان: إن حصيلة التفجير الانتحاري الذي إستهدف سوق جميلة شرقي العاصمة بغداد، ارتفعت الى سبعة شهداء و15 جريحا.

واضافت القيادة: إن جثث الشهداء نقلت الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما فرضت القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ.

وروت قيادة العمليات تفاصيل حادثة تفجير جميلة الذي وقع صباح الأحد (8 كانون الثاني 2017)، أنه بعد الشك في إحدى العجلات ﻻحظ أحد الجنود عجلة مفخخة يقودها انتحاري، وبعد إطلاق النار عليه من قبل الجندي فجّر الإرهابي العجلة التي يقودها وهو بداخلها، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من المدنيين والقوات الأمنية.

على صعيد متصل، أفاد مصدر في الشرطة، بأن شخصاً قُتل واصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

* العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن تحرك قوات أميركية في قاطع مكحول

من جهة أخرى، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، توضيحاً بشأن تحرك قوات أميركية في قاطع جبال مكحول، مؤكدة أن ما حصل هو تدريبات لفوج العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب تحت قيادة مدربين أميركيين.

وقالت القيادة في بيان: إن بياناً من المتحدث باسم حركة النجباء صدر بخصوص تحرك قوات أميركية في قاطع جبال مكحول، موضحة أن ما حصل هو وجود عدد من المدربين الأميركيين مع فوج العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الاٍرهاب الذي أراد أن يجري تدريبات ميدانية على جبال مكحول.

ولفتت العمليات المشتركة، وفقاً لبيانها إلى أن التدريبات تخص القنص والرمي بالمدفعية، مؤكدة أن رفض القوة الماسكة للقاطع من إجراء التدريبات لعدم وجود تنسيق مسبق، أجبرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العودة إلى مكان إنطلاقها.

وكانت حركة النجباء، إحدى فصائل الحشد الشعبي، اعلنت السبت (7 كانون الثاني 2017)، عن منع قوات أمريكية من العبور عبر قواطعها في جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين، فيما حذرت القوات الأمريكية (الإقتراب) من قواطعها.

*اعتقال العقل المدبر لتفجيرات سامراء وضبط عبوات ناسفة بحوزته

افاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين، الأحد، باعتقال "العقل المدبر" لتفجيرات سامراء وضبط عبوات ناسفة وضبط مواد متفجرة بحوزته.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت عملية نوعية، ظهر أمس الاحد، في سامراء أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المسؤولين عن إيواء العناصر الانتحارية وتجهيزها بالأحزمة الناسفة"، مبينا أن "الإرهابي شارك بإيواء الانتحاريين الذين استهدفوا مركز شرطة المتوكل في سامراء وهو العقل المدبر للعملية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقل كان بحوزته أثناء اعتقاله عبوات ناسفة وقنابل يدوية ومسدسات كاتمة للصوت ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، فضلا عن هواتف وأرقام عجلات".

* أنقرة تتفق مع بغداد بشأن الإنسحاب من بعشيقة

وعلى صعيد التقارب التركي - العراقي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، إتفاقه مع نظيره التركي بن علي يلدريم على طلب العراق بشأن سحب القوات التركية من ناحية بعشيقة.

* البيان المشترك الصادر في ختام المباحثات الرسمية بين العراق وتركيا

وقد نشر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء السبت، البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع الـ 3 للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا الذي عقد ببغداد السبت.

وبحث الجانب العراقي برئاسة حيدر العبادي مع الجانب التركي برئاسة بن علي يلدريم الموضوعات الحيوية التي تهم البلدين وآفاق التعاون في المجالات كافة وإمكانية بناء وتطوير العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تحقق مصالح البلدين.

وجاء في البيان:

1- اكد الطرفان تبنيهما تحقيق الامن والاستقرار المتبادل ومكافحة الارهاب سوية في اطار احترام سيادة ووحدة الاراضي الذي يمثل اساس العلاقات بين البلدين.

2- اكد الطرفان على ان معسكر بعشيقة هو معسكر عراقي.

3- اكد الجانب العراقي على موقفه الثابت تجاه معسكر بعشيقة وان يبدأ الجانب التركي بخطوات سحب قواته وان ينهي هذا الملف، واكد الجانب التركي التزامه بوحدة العراق واحترام سيادته.

4- اكد الطرفان على اهمية رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفي مجال اعمار المناطق المتضررة من الارهاب، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين.

5- اتفق الطرفان على زيادة التعاون في ادارة مياه نهري دجلة والفرات والمشاريع المائية المشتركة.

6- تشيد الحكومة التركية بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والامنية العراقية ضمن عمليات تحرير نينوى والقضاء على عصابات داعش الارهابية.

7- اكد الطرفان على عدم السماح بتواجد اي منظمات ارهابية على اراضيهما وعدم القيام بأي نشاط يهدد الامن القومي لكلا البلدين. واتفق الطرفان ان يعملا سوية في مجال مكافحة الاٍرهاب وداعش مع التحالف الدولي.

8- اكد الطرفان على ضرورة عمل قفزة شاملة في مجال الثقافة والسياحة لغرض تقوية الاواصر الثقافية والاجتماعية بين شعبي البلدين واتاحة الفرصة لتلاحم مواطني البلدين.

9- اتفق الطرفان على ايجاد التفاهم في تحديد المصالح والتحديات المشتركة برؤية استراتيجية والعمل سوية من اجل امن واستقرار المنطقة بالاضافة الى القضاء على جميع العوامل التي من شأنها ان تهدد امن واستقرار المنطقة ومن ضمنها الاستقطاب الطائفي والاثني.

* يلدريم من كردستان: علينا مواجهة الإرهاب بشكل مشترك

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الذي وصل اربيل في ساعة متأخرة من ليلة السبت، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منطقة كردستان العراق مسعود بارزاني: علينا العمل بشكل اكبر لاستقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب

وصرح يلدرم أن: داعش والـPKK ومنظمة غولن لا تضر تركيا فقط وانما العراق وسوريا. من جانبه وصف رئيس منطقة كردستان مسعود البارزاني زيارة يلدرم على أنها (دعم كبير لإقليم كردستان) فيما أشار الى أن (الإرهاب) في المنطقة على وشك الزوال.