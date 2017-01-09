وقال هاموند في حديث مع صحيفة «الأنباء» الكويتية على هامش زيارته القصيرة للكويت: ان إيران حقيقة يجب التعامل والتعايش والتعاون معها فهي دولة كبيرة في المنطقة.

وأعرب عن أمله بأن يكون وقف إطلاق النار في سوريا خطوة على طريق التوصل لحل سلمي للأزمة.

وأشار إلى ترحيب بلاده بكل الجهود الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السوري ومستقبل أفضل لسوريا متمنيا بان تكون هناك مرحلة انتقالية بحكومة تجمع كل أطياف الشعب السوري.

وبشان الوضع في اليمن اعترف هاموند بوجود كارثة انسانية فيها، وقال: اننا نعي جيدا أن هناك كارثة إنسانية هناك وكلما سارعنا بإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة سيكون ذلك أفضل بكثير لحقن دماء المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.









