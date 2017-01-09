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رقم الخبر: 184517 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
هاموند: إيران دولة كبيرة في المنطقة ويجب التعاون معها

هاموند: إيران دولة كبيرة في المنطقة ويجب التعاون معها

أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، ان ايران دولة كبيرة في المنطقة ويجب التعامل والتعاون معها.

وقال هاموند في حديث مع صحيفة «الأنباء» الكويتية على هامش زيارته القصيرة للكويت: ان إيران حقيقة يجب التعامل والتعايش والتعاون معها فهي دولة كبيرة في المنطقة.
وأعرب عن أمله بأن يكون وقف إطلاق النار في سوريا خطوة على طريق التوصل لحل سلمي للأزمة.
وأشار إلى ترحيب بلاده بكل الجهود الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السوري ومستقبل أفضل لسوريا متمنيا بان تكون هناك مرحلة انتقالية بحكومة تجمع كل أطياف الشعب السوري.
وبشان الوضع في اليمن اعترف هاموند بوجود كارثة انسانية فيها، وقال: اننا نعي جيدا أن هناك كارثة إنسانية هناك وكلما سارعنا بإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة سيكون ذلك أفضل بكثير لحقن دماء المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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