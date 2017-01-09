ومن المقرر حسب ما اوردت وكالة انباء ايسنا، أن ينعقد إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين بحضور مسؤولي البلدين بطهران اثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي.

وقد أعلن جون مارك ايرولت خلال اجتماعه الاخير مع نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في باريس عن زيارته المرتقبة إلى إيران خلال يناير 2017 للمشاركة في اجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين.

وتشير التقارير الى أن الإجتماع ينعقد بين إيران وفرنسا بعد انقطاع دام 17 سنة.







