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رقم الخبر: 184516 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الفرنسي يزور إيران نهاية يناير

وزير الخارجية الفرنسي يزور إيران نهاية يناير

أعلنت مصادر دبلوماسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت إلى طهران نهاية يناير الحالي.

ومن المقرر حسب ما اوردت وكالة انباء ايسنا، أن ينعقد إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين بحضور مسؤولي البلدين بطهران اثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي.
وقد أعلن جون مارك ايرولت خلال اجتماعه الاخير مع نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في باريس عن زيارته المرتقبة إلى إيران خلال يناير 2017 للمشاركة في اجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين.
وتشير التقارير الى أن الإجتماع ينعقد بين إيران وفرنسا بعد انقطاع دام 17 سنة.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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