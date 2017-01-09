وجرت مراسم التعريف بحاكم مدينة كارون السيدة معصومة خنفري باعتبارها أول إمرأة تعين في هذا المنصب في محافظة خوزستان يوم الأحد بحضور عدد كبير من مسؤولي المحافظة والمواطنين.

و خلال المراسم أكدت السيدة خنفري إن تعيينها لهذا المنصب دليل على الإهتمام بدور المرأة في المجال الإداري وقالت إن تعيينها من قبل حكومة الرئيس روحاني في أحد أعلى المناصب الإدارية في المحافظة هي حركة ناضجة وحكيمة وإصلاحية مشيرة إلي أن هذا التعيين يمثل خطوة نحو إقرار حقوق المرأة التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع.

من جانبه اعتبر الحاكم السابق لمدينة كارون غلام علي دادي تعيين أول إمرأة كحاكم في مدينة كارون بأنه مصدر فخر وعزة معرباً عن أمله بأن يشكل هذا التعيين فرصة لمشاركة واسعة للمرأة في المجالات السياسية والإجتماعية.



