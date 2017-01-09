واشار حجة الاسلام والمسلمين السيد رضا أكرمي في حديث مع مراسل ارنا، الى أن الحكومة في الوقت الذي دافعت فيه عن حقوق الشعب الايراني عبر الحوار والمفاوضات قامت بتبديل العداء لايران الى فرص كبيرة.

واعتبر ان الاعداء استخدموا كافة الوسائل لممارسة الضغوط ضد الجمهورية الاسلامية، ولكن عندما فشلوا في كل ذلك لجأوا الي الحرب النفسية، واخافة سائر البلدان من ايران، من خلال اقناعها بأن ايران متجهة نحو امتلاك وتصنيع القنبلة النووية.

وقال ان الاعداء استطاعوا فرض حظر دولي ضد ايران واصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات ضدها، وتم وضع العراقيل امام بيع ايران لنفطها، غير ان الحكومة وعبر مفاوضات شاقة استطاعت الغاء كافة انواع الحظر وقراراته، وعودة الشركات العالمية الى الأسواق الايرانية.



