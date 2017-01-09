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رقم الخبر: 184512 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
رئيس الجمهورية يبلغ وزارة الإقتصاد قانون إلاتفاقية إلاقتصادية بين إيران والمغرب

رئيس الجمهورية يبلغ وزارة الإقتصاد قانون إلاتفاقية إلاقتصادية بين إيران والمغرب

أبلغ الرئيس حسن روحاني وزارة الإقتصاد والمالية قانون الإتفاقية التي أبرمت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المغربية في مجال الضرائب.

وأفاد تقرير لإرنا اليوم الأحد إن الرئيس روحاني أبلغ وزارة الإقتصاد والمالية قانون الإتفاقية الإقتصادية بين إيران والمغرب والذي ينص على عدم أخذ الضرائب المضاعفة في التبادل التجاري بين البلدين.
يذكر إن القانون قد تم إقراره في الإجتماع العلني لمجلس الشورى الإسلامي في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الماضي فيما تم إقراره من قبل مجلس صيانة الدستور في الرابع عشر من ديسمبر الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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