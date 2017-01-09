وأفاد تقرير لإرنا اليوم الأحد إن الرئيس روحاني أبلغ وزارة الإقتصاد والمالية قانون الإتفاقية الإقتصادية بين إيران والمغرب والذي ينص على عدم أخذ الضرائب المضاعفة في التبادل التجاري بين البلدين.

يذكر إن القانون قد تم إقراره في الإجتماع العلني لمجلس الشورى الإسلامي في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الماضي فيما تم إقراره من قبل مجلس صيانة الدستور في الرابع عشر من ديسمبر الماضي.