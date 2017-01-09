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رقم الخبر: 184511 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ "داعش" في كرمانشاه

تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ "داعش" في كرمانشاه

صرح قائد القوات الخاصة في الشرطة الايرانية العميد حسن كرمي إنه تم تفكيك خلية إرهابية في محافظة كرمانشاه وقتل عناصرها الثلاثة، موضحاً انه تم الكشف عن7 "عصابات خطف" طيلة هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد القوات الخاصة في الشرطة الايرانية العميد حسن كرمي صرح اليوم في مؤتمر إعلامي ضمن مراسم تخريج عدد من الطلبة من قاعدة الشهيد كجويي أن القوات الخاصة تعمل سنوياً على رفع قداراتها من خلال تعليم الكوادر واستخدام الاجهزة المتطورة.
وأوضح كرمي ان مهمات القوات الخاصة عديدة حيث تراقب الملاعب الرياضية ومراسم الأربعين وتوفر الامن لاجراء الانتخابات، مضيفاً إن المهمة الرئيسية للقوات الخاصة هي مكافحة الاضطرابات وعمليات الخطف والإرهاب.
وأضاف قائد القوات الخاصة في الشرطة الايرانية إنه تم مؤخراً تفكيك مجموعة إرهابية والقضاء على عناصرها الثلاثة، فيما تم كشف 7 عصابات خطف خلال العام المنصرم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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