وحضر الاجتماع الذي إستمر ثلاثة ايام وإنتهي الليلة الماضية (السبت) وفد إيراني يتكون من ممثلي منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية وشخصيات وأساتذة من الأكاديمية والأديان في كوريا الجنوبية.

واعتبر الأستاذ كيم يونغ جو رئيس مركز السلام والأديان في كوريا الجنوبية (kcrp) في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح الجولة السادسة من المحادثات الدينية بين البلدين، إعتبر استمرار المحادثات بين البلدين عاملا رئيسيا للتعارف والتواصل المنطقي بين الشعوب.

وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه اللقاءات والاجتماعات الغرض الأصلي منها الذي يكمن في تعزيز الحياة الروحية وكرامة الإنسان في العالم.

من جانبه إكد رئيس المركز الدولي للحوار بين الأديان التابع لمؤسسة الثقافة والعلاقات الإسلامية حجة الإسلام محمد مهدي تسخيري خلال كلمة ألقاءها في هذا الإجتماع، أكد على ضرورة إستمرار الحوار بين النخب في البلدين من أجل توفير الغذاء الروحي القيم للأجيال القادمة للبلدين في طريقهما إلى التنمية البشرية.

وتم قراءة بعض المقالات في هذه الجلسة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الوفد الإيراني حول قضايا المتعلقة بالحوار الديني.