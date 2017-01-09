وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت قالت خديجة مير مرتضوي وهي (زوجة حسين مير مرتضوي- أحد شهداء منى من محافظة خراسان الرضوية إن أسر شهداء منى طالبت في الرسالة التي بعثتها إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وإستلام الأفلام التي سجلتها كاميرات المراقبة في منى وذلك بهدف دراسة أبعاد المأساة.

وأضافت: إنطلاقاً من القوانين الدولية التي تؤكد على إن حماية أرواح الأشخاص الذي يحملون تأشيرات بلد ما تقع علي عاتق ذلك البلد فإن علي الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤولية ما حدث وأن تقوم بدفع التعويضات على أعتبار ذلك أقل ما يمكن أن تقدمه في هذا المجال.

وأشارت إلي المساعي التي تبذل من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق لافتة إلى أن أسر شهداء منى وخاصة في محافظة خراسان الرضوية تتابع هذا الموضوع.

ووفقاً للإحصائيات فإن من مجموع الشهداء الإيرانيين الذي سقطوا في مأساة منى والبالغ عددهم 465 شهيداً فإن محافظة خراسان الرضوية كان لها العدد الأكبر من الشهداء حيث بلغ عددهم 92 شهيداً.