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رقم الخبر: 184509 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: محليات  
أسر شهداء منى تطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق

أسر شهداء منى تطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق

طالب عدد من أسر شهداء منى بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق لتوضيح أسباب حدوث مأساة منى خلال مراسم الحج قبل الماضية وذلك في رسالة بعثوا بها إلي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت قالت خديجة مير مرتضوي وهي (زوجة حسين مير مرتضوي- أحد شهداء منى  من محافظة خراسان الرضوية إن أسر شهداء منى  طالبت في الرسالة التي بعثتها إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وإستلام الأفلام التي سجلتها كاميرات المراقبة في منى  وذلك بهدف دراسة أبعاد المأساة.
وأضافت: إنطلاقاً من القوانين الدولية التي تؤكد على إن حماية أرواح الأشخاص الذي يحملون تأشيرات بلد ما تقع علي عاتق ذلك البلد فإن علي الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤولية ما حدث وأن تقوم بدفع التعويضات على أعتبار ذلك أقل ما يمكن أن تقدمه في هذا المجال.
وأشارت إلي المساعي التي تبذل من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق لافتة إلى أن أسر شهداء منى وخاصة في محافظة خراسان الرضوية تتابع هذا الموضوع.
ووفقاً للإحصائيات فإن من مجموع الشهداء الإيرانيين الذي سقطوا في مأساة منى  والبالغ عددهم 465 شهيداً فإن محافظة خراسان الرضوية كان لها العدد الأكبر من الشهداء حيث بلغ عددهم 92 شهيداً.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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