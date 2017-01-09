أعلنت مساعدة وزير النفط المديرة العامة للشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات، مرضية شاهدايي، عن تدشين أربعة مشاريع للبتروكيماويات في أيام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) في شباط/ فبراير بمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة في محافظة بوشهر (جنوب البلاد).

وأضافت شاهدايي، اليوم الأحد، في حديث للمراسلين في بوشهر: ان هذه المشاريع تشمل المرحلة الثانية لمشروع (كاويان) للبتروكيماويات، والذي تصل طاقة إنتاجه نحو مليون طن، والمرحلة الثانية لمشروع (مرواريد) بطاقة إنتاجية تبلغ 550 ألف طن من المونواثيلين، الى جانب مشروع (انتخاب) باعتباره أكبر مشروع لإنتاج البولي استايرن بطاقة تبلغ 250 ألف طن، وكذلك مشروع (تخت جمشيد).

وأكدت شاهدايي ان هذه المشاريع سيتم تدشينها قبل نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2017). وأوضحت ان هناك مشروعين أو ثلاثة مشاريع أخرى للبتروكيماويات بما فيها مشروعي (بوشهر) و(مرجان) سيتم تدشينهما في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة في العام المقبل. وتابعت قائلة: ان طاقة الوحدات البتروكيماوية التي دخلت مرحلة الانتاج تبلغ 64 مليون طن، معلنة بذلك ان هذه الكميات مرشحة للزيادة لتبلغ نحو 100 أو 110 ملايين طن في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأضافت: ان حجم صادرات ايران من المنتجات البتروكيماوية، بلغ في الشهور التسعة الماضية، عشرة ملايين طن، بينما بلغت قيمتها تسعة مليارات دولار.