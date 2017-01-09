  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184507 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: اقتصاد  
تشييد مدينة صناعية مشتركة مع الصين جنوب إيران

تشييد مدينة صناعية مشتركة مع الصين جنوب إيران

أعلن محافظ هرمزكان، جاسم جادري، عن مشروع تشييد أول مدينة صناعية ايرانية - صينية مشتركة في جاسك (جنوب ايران).

وقال جادري، في تصريح أدلى به اليوم الأحد في ميناء بندرعباس، خلال اجتماع لبحث مراحل تشييد هذه المنطقة الصناعية في جاسك: ان متابعات طيبة لتحديد أرض تشييد هذه المدينة ووصفها الأولي التي تشيد بمشاركة بلد آخر. وأضاف: ان مساحة هذه المدينة تبلغ نحو ألفي هكتار بمشاركة الصين واستثمار القطاع الخاص. وتابع: ان الكلفة الإبتدائية التي حددت لتشييد هذه المدينة تبلغ نحو 100 مليار تومان (الدولار =3200 تومان).

وأوضح جادري ان الأجهزة والمؤسسات الخدمية مثل ايصال مياه الشرب والكهرباء ستباشر عملها بوضع الخطط اللازمة لتجهيز المدينة الصناعية. وأكد ان تنمية سواحل مكران مدرجة على أولويات المشاريع الحكومية، لافتاً الى أن اعتمادات مناسبة تم تحديدها لتطوير وتنمية المناطق الشرقية في محافظة هرمزكان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec