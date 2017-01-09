أعلن محافظ هرمزكان، جاسم جادري، عن مشروع تشييد أول مدينة صناعية ايرانية - صينية مشتركة في جاسك (جنوب ايران).

وقال جادري، في تصريح أدلى به اليوم الأحد في ميناء بندرعباس، خلال اجتماع لبحث مراحل تشييد هذه المنطقة الصناعية في جاسك: ان متابعات طيبة لتحديد أرض تشييد هذه المدينة ووصفها الأولي التي تشيد بمشاركة بلد آخر. وأضاف: ان مساحة هذه المدينة تبلغ نحو ألفي هكتار بمشاركة الصين واستثمار القطاع الخاص. وتابع: ان الكلفة الإبتدائية التي حددت لتشييد هذه المدينة تبلغ نحو 100 مليار تومان (الدولار =3200 تومان).

وأوضح جادري ان الأجهزة والمؤسسات الخدمية مثل ايصال مياه الشرب والكهرباء ستباشر عملها بوضع الخطط اللازمة لتجهيز المدينة الصناعية. وأكد ان تنمية سواحل مكران مدرجة على أولويات المشاريع الحكومية، لافتاً الى أن اعتمادات مناسبة تم تحديدها لتطوير وتنمية المناطق الشرقية في محافظة هرمزكان.