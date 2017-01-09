الهدوء يسود شوارع بواكي في ساحل العاج قال سكان الأحد إن الهدوء ساد شوارع بواكي ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج وانتهى تواجد الجيش بعد عصيان دام يومين في المدينة قام به جنود يطالبون بمكافآت وتحسين الأحوال المعيشية.