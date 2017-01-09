  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184506 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: دوليات  
الهدوء يسود شوارع بواكي في ساحل العاج

الهدوء يسود شوارع بواكي في ساحل العاج

قال سكان الأحد إن الهدوء ساد شوارع بواكي ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج وانتهى تواجد الجيش بعد عصيان دام يومين في المدينة قام به جنود يطالبون بمكافآت وتحسين الأحوال المعيشية.

وبدأ العصيان في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة عندما سيطر جنود مارقون على بواكي. وانضم للتمرد جنود في معسكرات للجيش في مدن وبلدات بأنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة التجارية أبيدجان. وتم التوصل لاتفاق بين الحكومة والجنود في وقت متأخر من مساء السبت بعد مفاوضات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0303 sec