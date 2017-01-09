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|رقم الخبر: 184506
|تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017
|الوقت: 17:57
|الاقسام: دوليات
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الهدوء يسود شوارع بواكي في ساحل العاج
قال سكان الأحد إن الهدوء ساد شوارع بواكي ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج وانتهى تواجد الجيش بعد عصيان دام يومين في المدينة قام به جنود يطالبون بمكافآت وتحسين الأحوال المعيشية.
وبدأ العصيان في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة عندما سيطر جنود مارقون على بواكي. وانضم للتمرد جنود في معسكرات للجيش في مدن وبلدات بأنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة التجارية أبيدجان. وتم التوصل لاتفاق بين الحكومة والجنود في وقت متأخر من مساء السبت بعد مفاوضات.
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