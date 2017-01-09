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رقم الخبر: 184504 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: دوليات  
ماي تحدد استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي
خلال الأسابيع المقبلة

ماي تحدد استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد، إنها ستحدد استراتيجيتها بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة نافية تلميحات بأن خططها "مشوشة".

وفي حديث مع قناة سكاي نيوز التلفزيونية تفادت ماي الرد على أسئلة حول ما إذا كانت ستعطي الأولوية لكبح الهجرة من الاتحاد الأوروبي على الحصول على معاملة تفضيلية في السوق الأوروبية المشتركة إلا أنها قالت إن ذلك ليس "خيارا ثنائيا".

وأضافت "خلال الأسابيع المقبلة سأضع المزيد من التفاصيل بشأن خطتي لبريطانيا. نعم الأمر يتعلق بالتوصل للاتفاق المناسب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكنه يتعلق أيضا بالإصلاح الاقتصادي... الأمر يتعلق بالتوصل لاتفاق مناسب دوليا على أن يكون عادلا أيضا بالنسبة للداخل.

اسكتلندا: نقص المعلومات عن خروج بريطانيا غير مقبول

من جانبها قالت "نيكولا ستيرجن" رئيسة وزراء اسكتلندا الأحد إنها لا تعرف الكثير عن خطة بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي معتبرة أن هذا الوضع "غير مقبول" بعد ستة أشهر على تصويت البريطانيين في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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