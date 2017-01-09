أصيب 3 أشخاص بأعيرة نارية لدى خروجهم صباح الأحد، من ملهى ليلي بباريس، حسبما ذكرت مصادر أمنية فرنسية.

وأوضحت المصادر أن مسلحا أطلق النار على رجلين بعد خروجهما من ملهى ليلي بالدائرة الثامنة لباريس، ما أسفر أيضا عن إصابة سائق سيارة أجرة تصادف مروره بموقع الحادث.

وأضافت أن الشرطة تكثف البحث عن مطلق النار فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة من بينهما اثنان معروفان لدى الأجهزة الأمنية لتورطهما قضايا حق عام.

من جهة أخرى قال وزير الدفاع الفرنسي "جان إيف لو دريان": إن فرنسا أقل عرضة من الولايات المتحدة للهجمات الإلكترونية من دول أجنبية، وإن الجيش الفرنسي سيعزز موارده للتصدي لهذه الهجمات.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية قال لو دريان: إن هناك خطرا حقيقيا بوقوع هجمات إلكترونية على البنية الأساسية المدنية الفرنسية، "مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى هجمات ضد الديمقراطية"، ووسائل الإعلام الفرنسية.

وسئل لو دريان عما إذا كانت فرنسا بمنأى عن مثل هذه الهجمات، فقال: بالطبع لا يجب ألا نكون ساذجين.

وستُجري فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل/نيسان-مايو/أيار القادمين، وقال المرشح المحافظ البارز فرانسوا فيون إنه يريد تحسين العلاقات مع روسيا، وأشاد به بوتين، وتؤيد أيضا مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تعزيز العلاقات مع روسيا.

وتوترت العلاقات بين فرنسا وروسيا بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وبسبب دور روسيا في الحرب في سوريا.

وألغى الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند بيع سفن حربية لروسيا، ولعب دورا رئيسيا في فرض عقوبات عليها بشأن القرم.

وقال لو دريان إنه لو كان تم التلاعب فعلا في الانتخابات الأميركية فإن ذلك سيعد تدخلا غير مقبول، لأن استهداف النظام الانتخابي لبلد "يعني مهاجمة مؤسساته الديمقراطية وسيادته".

وأشار لو دريان أيضا إلى هجوم إلكتروني تعرضت له محطة "تي في 5 موند" التلفزيونية الفرنسية في 2015.

ففي أبريل/نيسان 2015 أوقف متسللون بث المحطة، وأبلغت مصادر قضائية فرنسية وكالة الأنباء (رويترز) في ما بعد أن متسللين روسا لهم صلة بالكرملين ربما هم المسؤولون عن هذا الاختراق.

وقال لو دريان إن عدد الهجمات الإلكترونية ضد وزارته تضاعف سنويا، وإنه في 2016 تمكن الأمن من إحباط 24 ألف هجوم خارجي، تضمنت محاولات لتعطيل أنظمة الطائرات الفرنسية بلا طيار.