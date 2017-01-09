أكد رئيس مؤسسة رازي لأبحاث اللقاح والمصل حميد كهرام إن إيران هي من بين الدول العشر الكبرى في إنتاج اللقاح في العالم وقال: إن مؤسسة رازي هي المؤسسة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقوم بإنتاج اللقاحات الخاصة بالبشر والحيوانات والدواجن.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد قال كهرام إن دولاً مثل تركيا وماليزيا وباكستان حققت تقدماً كبيراً على صعيد إنتاج اللقاحات مشيراً إلى أن هذه الدول تمكنت فقط من إنتاح لقاحات خاصة بالحيوانات فيما عجزت عن إنتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان والدواجن.

وأشار إلى أن الدول من حولنا لا يمكنها إنتاج اللقاحات الإنسانية لافتاً إلى أن مؤسسة رزاي التي يعود تأسيسها إلي 92 عاماً يمكن أن تشكل نموذجاً للدول الأخرى في مجال إنتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان والحيوان والدواجن.

وقال: إن 50 بالمائة من اللقاحات الخاصة بالدواجن يتم إنتاجها حالياً في مؤسسة رازي مشيراً إلى ان مجمل الإنتاج الإيراني للقاحات يبلغ سنوياً 2 إلي 3 مليارات جرعة وإن مؤسسة رازي تقوم بإنتاج معظم هذه الجرعات.



