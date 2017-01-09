أصيب مسؤول قنصلي أمريكي بجراح بعد تعرضه لإطلاق نار في المكسيك، في حين أعلنت السلطات الأمريكية مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن المهاجم الذي لاذ بالفرار.

وقالت السلطات المكسيكية: إن المسؤول الأمريكي تعرض لإطلاق نار مساء الجمعة في غوادا لاخارا، ثانية كبرى المدن المكسيكية في ولاية خاليسكو (غربي المكسيك).

وأشار مكتب المدعي العام المكسيكي في بيان إلى أن المسؤولين الاتحاديين ومسؤولي الولاية يحققون في الحادث.

وأوضح مصدر حكومي أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المصاب هو نائب القنصل، ولم تعرف بعد دوافع الاعتداء.

وأعلنت السفارة الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) عرض مكافأة بقيمة عشرين ألف يورو (نحو 21 ألف دولار) لمن يقدم "أي معلومة تتيح تحديد هوية" المهاجم، مشيرة إلى أنها "تعمل بتعاون وثيق" مع السلطات المكسيكية لكشف ملابسات الجريمة.

وبثت البعثة الدبلوماسية الأمريكية شريط فيديو عن الهجوم على صفحتها على فيسبوك، ويشاهد فيه شخص يرتدي نظارات سوداء ينتظر عند مدخل موقف للسيارات تحت الأرض، وعندما توقفت سيارة الموظف الأمريكي أمام العارضة الحديدية التي تقفل باب الموقف، أطلق المهاجم النار مرة واحدة باتجاه سائق السيارة قبل أن يفر راكضا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المسؤولون الأمريكيون لمثل هذه الهجمات في المكسيك؛ ففي عام 2010 قتلت موظفة في القنصلية الأمريكية في كيوداد خواريز مع زوجها وزوج موظفة ثانية في القنصلية في هجومين متناسقين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية ببناء سياج مع المكسيك لمنع الهجرة غير النظامية، وأطلق تصريحات معادية للمهاجرين.

في سياق آخر عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار بولاية فلوريدا، حيث شهد عملية إطلاق نار الجمعة خلفت خمسة قتلى وثلاثة جرحى، في حين يواجه المهاجم تهما تقوده إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وأعيد فتح ثلاث من قاعات مطار لودر ديل الأربع السبت صباحا، بعد أن تم إجلاء آلاف المسافرين الذين تركوا نحو عشرين ألف حقيبة.

ووجه القاضي الاتحادي إلى استيبان سانتياغو (26 عاما) تهمتي مخالفة القانون الخاص بالأسلحة وارتكاب عمل عنفي داخل مطار، وهو ما يعاقب عليه القانون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وقال المتحدث باسم التحقيقات الاتحادية جورج بيرو -خلال مؤتمر صحفي- "انتهينا من استجواب" سانتياغو "الذي يبقى معتقلا في سجن براورد"، والذي سيمثل للمرة الأولى أمام المحكمة غدا الاثنين.