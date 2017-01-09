وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الدكتور حميدرضا مقدم فر اشار اليوم الاحد، خلال ملتقى ثقافي لقادة قوات التعبئة في قطاع النقل الجوي الايراني، الى ان الكثير كان يعتبر في بداية الحرب السورية ان نظام الرئيس بشار الاسد سقط، قائلا، رأينا هزيمة داعش والارهابيين في سوريا عبر المقاومة والصمود وان تحرير حلب هو نصر للشعب السوري، وفي العراق يستعيد الجيش العراقي الموصل ايضا، وان داعش في العراق انتهى ايضا.

ولفت المستشار الاعلامي لقائد حرس الثورة الإسلامية الى ان جميع هذه الانتصارات هي بسبب شمولية الثورة الاسلامية ومدرسة الامام الخميني(رض)، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية اليوم تحولت الى قدرة اكثر تقدما من القوى الاقليمية.

ونوه الدكتور حميدرضا مقدم فر الى ان نظام الهيمنة أوجد نظاما خاصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن بعد عام 2005 وحرب تموز ظهر مسار جديد وأوجدت امريكا داعش للقضاء على الاسلام وتغيير استراتيجية نظام السلطة، لانهم توصلوا الى نتيجة مفادها انه لاينبغي القيام بحروب بشكل مباشر لكنهم أخطأوا الطريق مجددا لأن الحروب تؤدي الى يقظة ووعي الشعوب أكثر.



