قال قائد القوات الخاصة لقوى ألامن الداخلي العميد حسن كرمي اليوم الأحد أن هناك حالة من عدم الاستقرار و عدم الأمان في البلدان المحيطة بنا مؤكدا : إن إيران تتمتع بحالة كبيرة من الأمن و الاستقرار مقارنة مع دول المنطقة و الكثير من دول العالم.

وأضاف العميد كرمي أن قوى الامن الداخلي لها دور فعال في الكثير من القضايا الاجتماعية وتتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال إلى جانب دورها في توفير الأمن للمجتمع الإيراني.

وأوضح أن قوى الامن الداخلي لها دور فعال ايضا في الكوارث الطبيعية واخماد الحرائق في الغابات.

وصرح العميد كرمي: حدثت خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار -مارس الماضي) 7 قضايا تتعلق بإحتجاز الرهائن ولكنها ما كانت الدوافع السياسية وراء أي منها وحررت الشرطة المحتجزين.

وشدد العميد كرمي على أهمية الاستفادة من خبرات الاخصائيين في علم النفس في عملية تحرير الرهائن قائلا: إن الشرطة الإيرانية تستفيد من خبرات المختصين في علم النفس وحظيت بنجاح باهر في هذا المجال.



