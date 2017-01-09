واستنادا لما نقلته الأمانة العامة للمؤتمر الدولي الرابع لصناعة السيارات في إيران، فقد أكد المنتجون والناشطون بمجال صناعة السيارات وقطع الغيار وأجزائها في فرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واسبانيا والبرازيل وتركيا والهند واليابان وغيرها من الدول حضورهم ومشاركتهم في هذا المؤتمر.

وأعلن 23 محاضراً دولياً في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع عن استعدادهم للحضور وتقديم المحاضرات التخصصية في المؤتمر الدولي الإيراني الرابع لصناعة السيارات.

وسوف تتم دراسة هذه الطلبات من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر حول محاور سيادة قوانين المبيعات وخدمات ما بعد البيع وسلسلة قيمة خدمات البيع وخدمات ما بعد البيع واقتصاد خدمات البيع وخدمات ما بعد البيع ودور خدمات البيع وما بعد البيع في تطوير الماركات والأنماط والمعايير الناجحة في خدمات البيع وما بعد البيع ورضا العملاء وإخلاصهم في خدمات البيع وما بعد البيع.

كما أرسلت حتى الآن 85 مقالة داخلية من الجامعات والناشطين في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار وأجزائها إلى الأمانة العامة للمؤتمر وسوف تتم دراستها.

سيقام المؤتمر الدولي الإيراني الرابع لصناعة السيارات هذه السنة حول محور البيع وخدمات ما بعد البيع، آخذاً بعين الاعتبار الاستفادة من الخبرات الدولية لبدء حركة كبيرة لأجل الوصول إلى المعايير الدولية عن طريق نقل هذه التقنيات وصياغة خطط استراتيجية تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والمعادن في إيران.

وتشارك مجموعة آيكو (ايران خودرو) كأكبر مجموعة لإنتاج السيارات في إيران والشرق الأوسط، في هذا المؤتمر إلى جانب شركائها الرئيسيين مثل "بيجو" و"رينو" و"مرسيدس بنز" و"سوزوكي"وغيرها.

كما تقررت إقامة معرض لعرض منتجات شركات صناعة السيارات الإيرانية والأجنبية على هامش المؤتمر.

