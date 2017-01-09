وفي تصريح ادلى به يوم الاحد خلال اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والرياضة للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الارتقاء بالنشاطات البدنية وتنمية الرياضة الجماعية وسلامة جيل الشباب، اعرب حسن قاضي زاده هاشمي عن ابتهاجه للتعاون في هذا المجال ماسيساهم ويثمر عن تعزيز الشعور بالامل والنشاطات الاجتماعية.

واشار الى زيادة معدلات العمر في ايران واعتبر في ذات الوقت ان احدى المجالات التي تساهم في هذا المجال وزارة الرياضة والشباب وكذلك المثقفين ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون مايثمر عن الارتقاء بالنشاطات البدنية والرياضية للايرانيين والحد من ظهور الاعراض المرضية التي ترافق قلة الحركة.

ولفت الى ان الشيخوخة تعد احدى مشاكل الاسر الايرانية في المستقبل حيث يبلغ عدد المصابين بمرض الالزايمر 700 الف نسمة والذي يرتفع هذا العدد باستمرار.

واعتبر ان جزءا مهما من الامراض غير السارية يعود سببها الى قلة النشاطات البدنية والتي من المؤمل خفضها بفضل مذكرة التفاهم هذه بفضل زيادة النشاطات الجسمية لشرائح المجتمع.

ونوه الى ان الغذاء غير المناسب يتطلب اتخاذ خطوات تثقيفية واسعة كما انه لاينبغي تجاهل التدخين والادمان والكحول، معربا عن امله بان مذكرة التفاهم الجديدة بازالة نحو 25 بالمئة من الوفيات الناجمة عن هذه الامور في غضون الاعوام العشرة المقبلة وزيادة التقدم والنشاطات الاقتصادية في البلاد.