اكد نائب قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران 'العميد حسين سلامي' على وجود قوة دفاعية مقتدرة على وشك التأسيس بمشاركة شعوب العالم الاسلامي لمواجهة الاستكبار العالمي.

جاء ذلك في كلمة للعميد سلامي اليوم الاحد في مدينة شهر كرد (جنوب غرب)؛ مضيفا ان هذه القوة وقفت امام جبهة الاستكبار والكفر متأسية بقوات التعبئة الشعبية في ايران.

وتابع، يوجد في المنطقة حزب الله اللبناني الذي بلغ مستوى المواجهة مع امريكا، و(على اثره) لن تجرؤ 'اسرائيل' ان تهاجم اي بلد من البلدان اسلامية.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الايراني ان حزب الله اليوم بلغت سيادته السياسية ويشكل مركزا للاعتدال السياسي والمقرر في معادلات النظام الاقليمي؛ لافتا الى دور حزب الله الرئيسي في سوريا اليوم وقدراته على مواجهة امريكا في المنطقة.

وفي جانب آخر من تصريحاته، نوّه العميد سلامي الى دور الجيش السوري الى جانب القوة الشعبية القوية في هذا البلد في مواجهة عصابة داعش الارهابية التي تساندها امريكا.

وشدّد نائب قائد الحرس الثوري في ايران ان الشعب الايراني تكاتف وباقي الشعوب تحت راية ولاية الفقية للتصدي بوجه العدو؛ الامر الذي تجسد من خلال الانتصارات العظيمة التي تحققت اليوم.