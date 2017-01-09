والرئيس الاسد يؤكد على العمل وبمساعدة الاصدقاء لايجاد حل يقرر به السوريون مستقبل بلادهم

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على دعم العملية السياسية لانهاء الحرب وسفك الدماء في سوريا.

وهنأ شمخاني خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، في دمشق الأحد، بالانتصارات المستمرة للحكومة والشعب السوري في محاربة الارهاب التكفيري، مشيدا بالدور المؤثر للرئيس الاسد في قيادة تيار المقاومة الشعبية وتحقيق منجزات كبيرة.

ونوه شمخاني الى ان التعاون بين طهران ودمشق وموسكو وجبهة المقاومة افلح في تحقيق مبادرة العمل السياسي من خلال الانجازات الميدانية الثمينة، محذرا من بعض السلوكيات المشبوهة التي تبحث عن ذريعة لخرق وقف اطلاق النار وافشال العملية السياسية.

واضاف امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: انه في حال احساس المسلحين ان الدول التي تدعمهم ليست جادة في المفاوضات السياسية، فانهم لن يتخلوا عن مسار الحرب وسفك الدماء، قال: إن المباحثات السياسية ينبغي ان تتم بين السوريين وان على الامم المتحدة والدول المؤثرة في هذا الشأن تمهيد الطريق امام هذه المباحثات.

وتابع، على الجميع العمل لكي تنتقل المباحثات السياسية الى دمشق بوصفها عاصمة سوريا الموحدة.

ونوه شمخاني الى دور اللاعبيين الرئيسيين في الازمة السورية، قائلاً: إن بعض الدول اختارت مسارات جديدة من خلال الوقوف على ضرورة تغيير الاستراتيجيات غير البناءة في سوريا، وتمكنت من التعويض عن اخطأئها السابقة.

واكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ان الدول التي لاتمتلك الجرأة على الاعتراف بأخطائها في سوريا وتؤكد على مواصلة سلوكياتها الخاطئة، بالتأكيد ستواجه مشاكل وخسائر لايمكن تعويضها.

واكد علي شمخاني على ضرورة تفعيل الامكانيات الدولية بغية تعزيز وتيرة ايصال المساعدات الى الشعب السوري والمشاركة في اعادة بناء البنى التحتية الضرورية في هذا البلد، قائلاً: إن تخفيف معاناة ومحن الشعب السوري المظلوم يستلزم بذل مساعي شاملة وارادة دولية.

من جانبه اعتبر الرئيس الأسد أن تحرير مدينة حلب من قبضة الإرهابيين يشكل محطة مهمة نحو الانتصار في الحرب المفروضة على سورية إلا أن المرحلة القادمة لن تكون سهلة لأن الغرب وأدواته وعملاءه في المنطقة مستمرون بدعم التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وأكد أن سورية مستمرة وبمساعدة أصدقائها وفي مقدمتهم إيران وروسيا بالقيام بكل ما من شأنه أن يوفر الأرضية الملائمة لإيجاد حل يتمكن السوريون من خلاله من تقرير مستقبل بلادهم دون أي تدخل خارجي.

كذلك إلتقى ممثل قائد الثورة الإسلامية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، برئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء على مملوك وبحث معه العديد من القضايا.

وخلال اللقاء الذي جرى الأحد في دمشق وحضره كبار القادة العسكريين السوريين بحث الجانبان احدث مستجدات المناطق التي تخضع لاحتلال الجماعات الإرهابية والمعارضين المسلحين فيما قدم القاده العسكريون السوريون شرحا عن إحتلال الجيش التركي لبعض مناطق الشمال السوري.

وأعرب شمخاني خلال اللقاء عن تهانيه بإنتصارات الجيش والقوى الشعبية ضد الجماعات الإرهابية وخاصة تحرير مدينة حلب الإستراتيجية واصفاً ذلك بالإنتصار التاريخي.

وأشار الى استمرار الكفاح بلاهواده ضد الارهاب التكفيري وضروره الفصل بين هذه الجماعات وبين المعارضة التي تؤمن بالحل السياسي وقال: ان الهدنة لا يجب ان تتحول الى فرصة لاعادة تأهيل المجموعات الارهابيه انسانيا وماليا ولوجستياً لمواصله جرائمها وسفكها للدماء.

واعتبر إن التجربة الناجحة في تشكيل مقر عملياتي مشترك من قبل إيران وسوريا وروسيا وجبهة المقاومة لتجنيد الطاقات لمواجهة الارهاب بشكل مؤثر يعد نموذجا يحتذى لمكافحة الإرهاب في سائر المناطق وقال: أن الأداء الناجح لهذه الهيكليه مقارنه بالتحالف الدعائي لبعض دول الجوار مع الأطراف الغربية يشكل مؤشرا ملفتا لتقييم مدى جدية الدول في مكافحتها للإرهاب.

وحذر من إحتمال زيادة المخاطر الأمنية بعد الهزائم الأخيرة التي لحقت بالجماعات الإرهابية في الميدان وهو بحاجه الى اتخاذ تدابير احترازية وقال: إن التجارب السابقة أثبتت إن هذه الجماعات وبعد تعرضها للهزائم الميدانية ومن اجل تعزيز معنويات قواتها تقوم بالتركيز على زعزعة امن المدن من خلال عمليات التفجير وقتل الناس الابرياء.

وأشار إلى دور إيران المصيري في إيجاد الظروف المناسبة لخروج المسلحين من مدينة حلب بهدف التقليل من الخسائر البشرية والحد من سفك الدماء وقال: ان المنطق العسكري كان يتطلب ان تستمر عمليه تحرير حلب من خلال استمرار العمليات الميدانيه لتدمير أو أسر ما تبقى من المسلحين الا إن هذه الفرصة منحت لهم من جديد للإبتعاد عن الحرب والدخول في الحوار السياسي.

من جانبه أعرب رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك عن سعادته بزيارة الوفد الأمني والسياسي الإيراني الرفيع لسوريا مؤكداً إن دعم إيران لسوريا في حربها ضد الإرهاب التكفيري لن يمحى من ذاكرة الشعب السوري.

وشدد على عزم الحكومة والشعب السوري للإستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء نهائيا على جبهة الارهاب التكفيري وإنهاء الإعتداءات الخارجية على سوريا معتبراً إن السيادة السورية على أراضيها واستقلالها هو خط أحمر بالنسبة لسوريا حكومة وشعبا في الانخراط باي عمليه سياسية.

وكان علي شمخاني قد وصل الأحد، الى العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

وبعد وصوله الى دمشق قال شمخاني للمراسلين: إن هذه الزيارة جاءت للتنسيق والتعاون بين ايران وسوريا وروسيا.

وأضاف: إن تحرير حلب نقطة عطف في الأحداث المفروضة على الشعب السوري، وإن صمود المقاومة الى جانب الشعب السوري أثبت أن أدوات الارهاب ونشر الفوضى لا يمكنها ان تنتصر أمام صمود الشعب.

وتابع أنه تزامنا مع زيادة التنسيق العسكري لموجهة الارهاب التكفيري فمن الضروري زيادة فاعلية الجهود السياسية للتوصل الى آلية شاملة للحفاظ على وقف إطلاق النار وإطلاق المحادثات بين المسلحين والحكومة السورية.

وأردف ان الهدف الآخر لزيارته الى سوريا، يتمثل في تقديم التهنئة بتحقيق الانتصار في تحرير مدينة حلب السورية.

ويرافق شمخاني في زيارته الى دمشق، حسين جابري انصاري، مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والافريقية.



