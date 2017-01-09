وأجاب "بنيامين نتنياهو" على سؤال وجهه له مراسل قناة "سي بي اس نيوز" الامريكية بشأن تواجد تحالف سرّي بين اسرائيل والسعودية بهدف مواجهة ايران في الشرق الأوسط، قال نتنياهو: صحيح هذا التحالف موجود على أرض الواقع.

وتابع رئيس الوزراء الصهيوني اعترافه قائلا: تحسنت علاقاتنا مع السعودية في الآونة الأخيرة حتى أنها وصلت الى مستوى ملفت.

وأَضاف نتنياهو: حدثت تغييرات نوعية في علاقات تل أبيب مع بعض الدول العربية، وفي الوقت الراهن تقوم مخابراتنا بتبادل المعلومات مع مخابرات الدول العربية.

وتابع رئيس الوزراء نتنياهو: تغيّرت مكانة اسرائيل في نظر العالم العربي، فهم لا يعتبرون تل أبيب عدوّة لهم بعد الآن بل يريدون أن يؤسسوا تحالفا معنا.



