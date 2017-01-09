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رقم الخبر: 184489 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 15:45 الاقسام: محليات  
نتنياهو: اسرائيل والسعودية ستشكلان تحالفا ضد ايران

نتنياهو: اسرائيل والسعودية ستشكلان تحالفا ضد ايران

أقرّ رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيّة كل من تل أبيب والرياض بتشكيل تحالف لمواجهة ايران في الشرق الأوسط.

وأجاب "بنيامين نتنياهو" على سؤال وجهه له مراسل قناة "سي بي اس نيوز" الامريكية بشأن تواجد تحالف سرّي بين اسرائيل والسعودية بهدف مواجهة ايران في الشرق الأوسط، قال نتنياهو: صحيح هذا التحالف موجود على أرض الواقع. 
وتابع رئيس الوزراء الصهيوني اعترافه قائلا: تحسنت علاقاتنا مع السعودية في الآونة الأخيرة حتى أنها وصلت الى مستوى ملفت.
وأَضاف نتنياهو: حدثت تغييرات نوعية في علاقات تل أبيب مع بعض الدول العربية، وفي الوقت الراهن تقوم مخابراتنا بتبادل المعلومات مع مخابرات الدول العربية.
وتابع رئيس الوزراء نتنياهو: تغيّرت مكانة اسرائيل في نظر العالم العربي، فهم لا يعتبرون تل أبيب عدوّة لهم بعد الآن بل يريدون أن يؤسسوا تحالفا معنا.

 

 
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مصدر الخبر: الوقت
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