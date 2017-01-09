تشارك اسبانيا بعملين مسرحيين تحت عناوين «الحلم الواحد» (رویا ۱) و«الطير» (برنده) والدولة السويسرية بتمثيلية «الشفق» (تاریك وروشن) في الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان فجر الدولي للمسرح.

وتمثيلية «الحلم الواحد» من إخراج وتصميم وتمثيل «روبرتو وايت» وإنتاج شركة «روبرتو وايت» الى جانب تمثيلية «الطير» من إخراج وتصميم «روبرتو وايت» نفسه وإنتاج مجموعة «سينور سيرانو» المسرحية تعرض على رواد المسرح على خشبة مسرح مهرجان فجر.

ويروي مهرج قصة قطع صغيرة باستخدام شعوذة الأشياء في منزل خاص في مسرحية «الحلم الواحد» ويحكي تمثيلية «الطير» صورتين مختلفتين من الحياة في عالمنا اليوم.

تمثيلية «الشفق» هو عمل من مجموعة «تريكستر بي» ومن أخراج مشترك بين «كريستينا غالبياتي» و«إيليا لوكسينبوهل» يروي كيف نذهب من الضوء نحو الظلام ...

ويرأس سعيد أسدي الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان فجر الدولي للمسرح اعتباراً من العشرين حتى الحادي والثلاثين من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري في العاصمة طهران.