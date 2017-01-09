وجه مهرجان «بونا» السينمائي الدولي في الهند دعوة لخمسة أفلام سينمائية ايرانية الى المشاركة في قسم «السينما العالمية» للمهرجان.

والافلام السينمائية التي من المقرر أن تشارك في المهرجان هي:

«الملاريا» للمخرج برويز شهبازي الذي سبق ان شارك في مختلف المهرجانات الدولية بما فيها مهرجان فنیسيا وشيكاغو وبوسان وغولدن هورس في تايوان كما أحرز جائزة مهرجان «وارسو» الدولي.

و«البنت» (دختر) للمخرج رضا ميركريمي الذي فاز مؤخرا بجائزتي الطاووس الذهبي لأفضل فيلم والطاووس الفضي لأفضل ممثل في الدورة السابعة والاربعين لمهرجان «غوا» السينمائي في الهند.

و«الرحيل» للمخرج نويد محمودي الذي حصل مؤخرا على جائزة افضل ممثلة من مهرجان مراكش الدولي للافلام السينمائية في المغرب.

و«فالدراما» للمخرج عباس اميني الذي قد خاض اولى تجاربه العالمية في مهرجان برلين السينمائي وشارك بعدها في عدة مهرجانات عالمية منها: مهرجان بومباي ومهرجان كولومبيا ومهرجان كولن ومهرجان لندن و...

و«ثنائي» (دوئت) للمخرج نويد دانش الذي تدور قصته حول السيدة مينو التي تأخذ زوجها للقاء سبيده المرأة التي لزوجها ذكريات مشتركة معها ، فيكون هذا اللقاء بمثابة تذكير بالماضي و الذكريات القديمة بينهما.

يذكر أن مهرجان «بونا» يقام سنويا منذ سنة 2002 الى اليوم ويستقطب اهم نتاجات السينما العالمية من مختلف البلدان وفي دورته الاخيرة تشارك مجموعة من الافلام من 40 بلدا في العالم للتنافس فيما بينها .

وكذلك اختيرت المخرجة السينمائية الايرانية نرجس آبيار حكما للدورة الـ 15 لمهرجان بونا السينمائي الدولي في الهند.

وستكون آبيار ضمن لجنة تحكيم تضم فنانين من السويد، الهند، بولندا، صربيا، سريلانكا وشيلي، لينظروا في الافلام المتنافسة في المهرجان لغرض تقييمها.

والمخرجة نرجس آبيار هي زوجة المنتج السينمائي محمد حسين قاسمي وهي من مواليد عام ۱۹۷۱ بمدينة طهران، وقد تخرجت في قسم الأدب وبدأت مشوارها بالكتابة وتأليف سيناريوهات لافلام سينمائية، وتعد من ابرز المخرجات في السينما الايرانية ولها افلام جيدة حاصلة على جوائزة من مهرجانات محلية ودولية.

هذا وسيقام المهرجان في الفترة بين 12 الى 19 من شهر يناير الجاري ، في مدينة بونا بالهند.