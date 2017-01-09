قام فنان ایراني بکتابة جميع سور وآيات القرآن الكريم في لوحة فنية وتمّ ازاحة الستار عن هذه اللوحة بمدينة «مشهد» شمال شرق ايران.

أن الفنان الذي عرض هذا الإنجاز هو الشیخ «محمد حسین ثرایي»، من مدینة «شهرکرد» الإیرانیة.

وتمّ عرض هذه اللوحة القرآنية في الحفل الختامي لعرض التذهیب القرآني لمؤسسة الابداعات الفنیة التابعة للعتبة الرضوية المقدسة في مشهد المقدسة.

وقال الشيخ محمد حسين ثرايي: «ان الوحة التي أعددتها هي عبارة عن کامل المصحف الشریف في صفحة واحدة أبعادها 183 في 114 سنتي متر واستخدمت في کتابتها خط الثلث ومیزت فیها أسماء الله عز وجل باللون الأحمر».

وأضاف الشیخ ثرایي أن «إعداد هذا المصحف الشریف قد أخذ 600 ساعة من الوقت وقمت بإعداده خلال العام الجاري».

وقد أهدی الفنان الإیراني لوحته الفنیة الی متحف الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد.