هل تعلم أن الرحلة «المثالية» للتزلج، يمكن أن تكون في الجبال المطلة على العاصمة الإيرانية طهران؟ قد يستغرب الكثيرون، ولكن منتجع توشال في العاصمة طهران يعتبر من أحد أهم مواقع السياحة الشتوية في إيران، من خلال رحلات التلفريك، وعشاء يطل على أجمل المناظر الطبيعية في كوخ صغير.

يعد منتجع توشال من أقرب المنتجعات للتزلج مسافة إلى مدينة طهران، وأكثرها ازدحاما، فهو يبعد نحو ثلاثة كيلو مترات عن ساحة تجريش، ويقع في منطقة شميرانات في طهران.

الجبال المغطاة بالثلج الأبيض الناصع.. وتلفريك يحلق فوق ارتفاعات خيالية.. وكوب لذيذ من الشوكولاته الساخنة.. هكذا تكون رحلة التزلج المثالية!. نجمةٌ ساطعةٌ في سماء ايران للسياحة والترفيه والتسلية.

يتمتع المنتجع بإمكانيات منها ثلاث وحدات من التلفريك، وثلاث عربات للتزلج، يبلغ طول إجمالي وحدات التلفريك فيه 7500 متر، وهي تنافس أطول التلفريكات في العالم.

ولذلك تجد المنتجع يغص بالزوار من كافة الأعمار والشرائح أيام الجمعة والعطل، خصوصا أن هذا الفصل من العام هو فصل التزلج، فيقصد توشال الرياضيين ومحبي ممارسة هذه الرياضة الرائعة وجمهورها.