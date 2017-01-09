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رقم الخبر: 184476 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: ثقافة وفن  
اعلان شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي لعام 2017 رسمياً
بمشاركة عدد من المسؤولين الايرانيين و20 ضيفا أجنبيا

اعلان شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي لعام 2017 رسمياً

سيتم غداً الاثنين اعلان مدينة شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي لعام 2017 بشكل رسمي، خلال مراسم يشارك فيها عدد من المسؤولين الايرانيين و20 ضيفا أجنبيا.

وقد اختيرت شيراز مركز محافظة فارس (جنوب) عاصمة شباب العالم الاسلامي خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته منظمة التعاون الاسلامي في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مدينة اسطنبول التركية.

وتنافست كل من مدن باندوج الاندونسية وبروتاجاي الماليزية وشيراز الايرانية علي ان تكون عاصمة شباب العالم الاسلامي لهذا العام الا أن شيراز فازت بذلك، وانها تتولي مهمة استضافة شباب العالم الاسلامي بعد اسطنبول التركية.

ويؤكد المسؤولون الايرانييون، ان اعلان شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي يوفر فرصة للتعريف بفرص وامكانيات المحافظة وعموم ايران لـ 56 دولة اسلامية مما يستدعي توظيف الحدث بشكل مناسب.

ووفقا لما تم التفاهم بشأنه مع الامانة العامة للشباب في منظمة التعاون الاسلامي فانه ستقام 7 فعاليات دولية خلال العام الحالي في مدينة شيراز.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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